Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Во Львове происходит много непонятных вещей»
Известный защитник высказался об уходе из клуба-аутсайдера УПЛ
Украинский защитник Алексей Дитятьев прокомментировал досрочный разрыв контракта с ФК «Львов» и рассказал, что происходит во львовском клубе.
– Алексей, прочитали ваш пост в инстаграме, где вы прощаетесь с ФК «Львов». Что произошло?
– Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию.
– На какой срок у вас был рассчитан контракт?
– По-моему, еще на год. Но я приходил с условием, что команда сохранит прописку в УПЛ. Так что я сомневаюсь, что соглашение действовало бы после вылета. Когда я приходил, то мы даже не допускали варианта, что команда вылетит. Но вышло, как вышло.
– Почему вы расторгли контракт посреди, а не в конце сезона, ведь осталось всего четыре тура?
– Это уже вопрос к руководству. В клубе происходит много непонятных вещей.
– Что именно?
– Мне тяжело обсуждать то, что происходит в кабинетах и как-то анализировать это. Слухи ходят разные и ничего нового я вам не скажу. Я не знаю, будет ли существовать ФК Львов после того, как команда не выполнила задачу по сохранению прописки в УПЛ. Это нужно спрашивать у владельца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
До финиша турнира в Первой лиге осталось провести два тура
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании