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  4. Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Во Львове происходит много непонятных вещей»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 12:08 |
1074
0

Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Во Львове происходит много непонятных вещей»

Известный защитник высказался об уходе из клуба-аутсайдера УПЛ

15 мая 2023, 12:08 |
1074
0
Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Во Львове происходит много непонятных вещей»
ФК Львов. Алексей Дитятьев

Украинский защитник Алексей Дитятьев прокомментировал досрочный разрыв контракта с ФК «Львов» и рассказал, что происходит во львовском клубе.

– Алексей, прочитали ваш пост в инстаграме, где вы прощаетесь с ФК «Львов». Что произошло?
– Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию.

– На какой срок у вас был рассчитан контракт?
– По-моему, еще на год. Но я приходил с условием, что команда сохранит прописку в УПЛ. Так что я сомневаюсь, что соглашение действовало бы после вылета. Когда я приходил, то мы даже не допускали варианта, что команда вылетит. Но вышло, как вышло.

– Почему вы расторгли контракт посреди, а не в конце сезона, ведь осталось всего четыре тура?
– Это уже вопрос к руководству. В клубе происходит много непонятных вещей.

– Что именно?
– Мне тяжело обсуждать то, что происходит в кабинетах и как-то анализировать это. Слухи ходят разные и ничего нового я вам не скажу. Я не знаю, будет ли существовать ФК Львов после того, как команда не выполнила задачу по сохранению прописки в УПЛ. Это нужно спрашивать у владельца.

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Источник FanDay
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