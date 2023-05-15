Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории чемпионатов Украины. В матче с «Зарей» (0:5) он поразил свои ворота уже на 1-й минуте встречи. Прежний «рекорд» 22-летней давности, принадлежавший Сергею Шайде из тернопольской «Нивы», Мизюк превзошел на одну минуту.

Одновременно защитник харьковчан стал и автором самого быстрого победного «самострела», на 2 минуты «улучшив» результат полтавчанина Григория Ярмаша.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние автоголы в чемпионатах Украины

Дата Игрок Клуб Соперник Минута Счет 14.05.2023 Александр МИЗЮК Металлист Заря (д) 1' 0:5 05.05.2001 Сергей ШАЙДА Нива Т Металлург М (г) 2' 1:5 08.11.2013 Евгений ОПАНАСЕНКО Металлург З Ильичевец (г) 2' 1:3 03.11.2002 Владимир КРАВЧЕНКО Металлист Металлург З (д) 3' 2:1 09.09.2006 Григорий ЯРМАШ Ворскла Шахтер (д) 3' 0:1 12.12.2016 Евгений ХАЧЕРИДИ Динамо Шахтер (д) 3' 3:4 06.05.1996 Сергей РЕВУТ ЦСКА Прикарпатье (г) 4' 2:3 27.07.2013 Евгений ЧЕБЕРЯЧКО Днепр Заря (д) 4' 1:3 19.07.2015 МИГЕЛ ВЕЛОЗУ Динамо Сталь Дз (г) 4' 2:1 18.10.2015 Санжар ТУРСУНОВ Ворскла Карпаты (г) 4' 3:1

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины