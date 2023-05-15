Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ
Защитник «Металлиста» поразил свои ворота на 1-й минуте матча
Защитник «Металлиста» Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории чемпионатов Украины. В матче с «Зарей» (0:5) он поразил свои ворота уже на 1-й минуте встречи. Прежний «рекорд» 22-летней давности, принадлежавший Сергею Шайде из тернопольской «Нивы», Мизюк превзошел на одну минуту.
Одновременно защитник харьковчан стал и автором самого быстрого победного «самострела», на 2 минуты «улучшив» результат полтавчанина Григория Ярмаша.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние автоголы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
14.05.2023
|
Александр МИЗЮК
|
Металлист
|
Заря (д)
|
1'
|
0:5
|
05.05.2001
|
Сергей ШАЙДА
|
Нива Т
|
Металлург М (г)
|
2'
|
1:5
|
08.11.2013
|
Евгений ОПАНАСЕНКО
|
Металлург З
|
Ильичевец (г)
|
2'
|
1:3
|
03.11.2002
|
Владимир КРАВЧЕНКО
|
Металлист
|
Металлург З (д)
|
3'
|
2:1
|
09.09.2006
|
Григорий ЯРМАШ
|
Ворскла
|
Шахтер (д)
|
3'
|
0:1
|
12.12.2016
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
3'
|
3:4
|
06.05.1996
|
Сергей РЕВУТ
|
ЦСКА
|
Прикарпатье (г)
|
4'
|
2:3
|
27.07.2013
|
Евгений ЧЕБЕРЯЧКО
|
Днепр
|
Заря (д)
|
4'
|
1:3
|
19.07.2015
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ
|
Динамо
|
Сталь Дз (г)
|
4'
|
2:1
|
18.10.2015
|
Санжар ТУРСУНОВ
|
Ворскла
|
Карпаты (г)
|
4'
|
3:1
Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
14.05.2023
|
Александр МИЗЮК
|
Металлист
|
Заря (д)
|
1'
|
0:5
|
09.09.2006
|
Григорий ЯРМАШ
|
Ворскла
|
Шахтер (д)
|
3'
|
0:1
|
10.12.2011
|
Александр МАТВЕЕВ
|
Ворскла
|
Арсенал (г)
|
5'
|
0:2
|
04.10.2015
|
Алексей САВЧЕНКО
|
Говерла
|
Карпаты (д)
|
5
|
0:2
|
18.10.2022
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
Александрия (г)
|
7'
|
0:2
|
20.11.2022
|
Роман ДЕБЕЛКО
|
Кривбасс
|
Металлист 1925 (д)
|
8'
|
0:2
|
08.05.2023
|
Денис БАЛАН
|
Верес
|
Колос (д)
|
8'
|
0:1
|
22.04.2011
|
Евгений ПЕСКОВ
|
Ворскла
|
Металлург З (г)
|
9’
|
0:2
|
12.03.2006
|
Анис БУСАИДИ
|
Металлург Д
|
Черноморец (г)
|
10’
|
0:1
|
14.05.2023
|
Александр МИЗЮК
|
Металлист
|
Заря (д)
|
1'
|
0:5
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