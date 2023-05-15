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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 11:19 | Обновлено 15 мая 2023, 12:08
242
0

Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ

Защитник «Металлиста» поразил свои ворота на 1-й минуте матча

15 мая 2023, 11:19 | Обновлено 15 мая 2023, 12:08
242
0
Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ
Фото Александра Приходько.

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории чемпионатов Украины. В матче с «Зарей» (0:5) он поразил свои ворота уже на 1-й минуте встречи. Прежний «рекорд» 22-летней давности, принадлежавший Сергею Шайде из тернопольской «Нивы», Мизюк превзошел на одну минуту.

Одновременно защитник харьковчан стал и автором самого быстрого победного «самострела», на 2 минуты «улучшив» результат полтавчанина Григория Ярмаша.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние автоголы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

14.05.2023

Александр МИЗЮК

Металлист

Заря (д)

1'

0:5

05.05.2001

Сергей ШАЙДА

Нива Т

Металлург М (г)

2'

1:5

08.11.2013

Евгений ОПАНАСЕНКО

Металлург З

Ильичевец (г)

2'

1:3

03.11.2002

Владимир КРАВЧЕНКО

Металлист

Металлург З (д)

3'

2:1

09.09.2006

Григорий ЯРМАШ

Ворскла

Шахтер (д)

3'

0:1

12.12.2016

Евгений ХАЧЕРИДИ

Динамо

Шахтер (д)

3'

3:4

06.05.1996

Сергей РЕВУТ

ЦСКА

Прикарпатье (г)

4'

2:3

27.07.2013

Евгений ЧЕБЕРЯЧКО

Днепр

Заря (д)

4'

1:3

19.07.2015

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

Динамо

Сталь Дз (г)

4'

2:1

18.10.2015

Санжар ТУРСУНОВ

Ворскла

Карпаты (г)

4'

3:1

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

14.05.2023

Александр МИЗЮК

Металлист

Заря (д)

1'

0:5

09.09.2006

Григорий ЯРМАШ

Ворскла

Шахтер (д)

3'

0:1

10.12.2011

Александр МАТВЕЕВ

Ворскла

Арсенал (г)

5'

0:2

04.10.2015

Алексей САВЧЕНКО

Говерла

Карпаты (д)

5

0:2

18.10.2022

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

Александрия (г)

7'

0:2

20.11.2022

Роман ДЕБЕЛКО

Кривбасс

Металлист 1925 (д)

8'

0:2

08.05.2023

Денис БАЛАН

Верес

Колос (д)

8'

0:1

22.04.2011

Евгений ПЕСКОВ

Ворскла

Металлург З (г)

9’

0:2

12.03.2006

Анис БУСАИДИ

Металлург Д

Черноморец (г)

10’

0:1

14.05.2023

Александр МИЗЮК

Металлист

Заря (д)

1'

0:5
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Источник Sport.ua
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