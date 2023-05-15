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Лига Европы
15 мая 2023, 11:36 | Обновлено 15 мая 2023, 11:41
124
0

Погба не поможет Юве в ответной игре ЛЕ с Севильей

Француз не готов играть

15 мая 2023, 11:36 | Обновлено 15 мая 2023, 11:41
124
0
Погба не поможет Юве в ответной игре ЛЕ с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба не примет участие в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей», который состоится в четверг, 18 мая.

Сообщается, что у 30-летнего француза имеются проблемы с мышцами. Погба может выпасть из обоймы на 7 дней, если речь идет о простой мышечной усталости. Если же у него что-то серьезное, то восстановление может растянуться до 20 дней, а значит, в этом сезон Поль больше не сыграет.

Напомним, накануне, 14 мая, в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» (2:0) Поль Погба впервые с апреля 2022 года вышел в стартовом составе команды, но был заменен на 24-й минуте из-за повреждения.

Как известно, в прошлое летнее межсезонье хавбек травмировал колено, а осенью получил рецидив из-за форсирования восстановления перед ЧМ-2022. В результате Погба перенес операцию. Зимой у Поля было еще несколько мышечных проблем.

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Источник Tuttosport
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