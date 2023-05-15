Испания15 мая 2023, 11:04 | Обновлено 15 мая 2023, 11:15
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Капитан Атлетико: «Хотим выиграть оставшиеся матчи»
Коке – о планах на заключительный отрезок сезона
15 мая 2023, 11:04 | Обновлено 15 мая 2023, 11:15
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Эльче» (0:1) в матче 34-го тура испанской Ла Лиги.
«В первом тайме мы играли не лучшим образом. Соперник хорошо нас поддавливал, а у нас ничего не получалось. После перерыва мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим финишировать как можно выше в таблице. Надеемся выиграть оставшиеся матчи», - сказал Коке.
После 34 туров подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала», который идет вторым, на два балла.
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