Капитан Атлетико: «Хотим выиграть оставшиеся матчи»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Эльче» (0:1) в матче 34-го тура испанской Ла Лиги.

«В первом тайме мы играли не лучшим образом. Соперник хорошо нас поддавливал, а у нас ничего не получалось. После перерыва мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим финишировать как можно выше в таблице. Надеемся выиграть оставшиеся матчи», - сказал Коке.

После 34 туров подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала», который идет вторым, на два балла.