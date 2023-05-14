Испания14 мая 2023, 20:12 | Обновлено 14 мая 2023, 20:26
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ВИДЕО. Атлетико проиграл атутсайдеру, Валенсия вышла из зоны вылета
14 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании
14 мая 2023, 20:12 | Обновлено 14 мая 2023, 20:26
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14 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании.
Атлетико неожиданно проиграл Эльче (0:1), оставшись на третьей позиции позади Реала.
Валенсия вышла из зоны вылета, победив на выезде Сельту (2:1).
Ла Лига. 34-й тур
Сельта – Валенсия – 1:2
Голы: Харис Сеферович, 60 – Джастин Клюйверт, 8, Альберто Мари, 88.
Эльче – Атлетико – 1:0
Гол: Фидель, 41
События матча
90’
Габриэль Паулиста (Валенсия) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Мари (Валенсия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Сельта).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Валенсия).
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