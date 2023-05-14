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Чемпионат Испании
Сельта
14.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Валенсия
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Испания
14 мая 2023, 20:12 | Обновлено 14 мая 2023, 20:26
95
0

ВИДЕО. Атлетико проиграл атутсайдеру, Валенсия вышла из зоны вылета

14 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании

14 мая 2023, 20:12 | Обновлено 14 мая 2023, 20:26
95
0
ВИДЕО. Атлетико проиграл атутсайдеру, Валенсия вышла из зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Фидель из Эльче

14 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании.

Атлетико неожиданно проиграл Эльче (0:1), оставшись на третьей позиции позади Реала.

Валенсия вышла из зоны вылета, победив на выезде Сельту (2:1).

Ла Лига. 34-й тур

Сельта – Валенсия – 1:2

Голы: Харис Сеферович, 60 – Джастин Клюйверт, 8, Альберто Мари, 88.

Эльче – Атлетико – 1:0

Гол: Фидель, 41

События матча

90’
Габриэль Паулиста (Валенсия) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Мари (Валенсия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Сельта).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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