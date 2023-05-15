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Германия
15 мая 2023, 09:58 | Обновлено 15 мая 2023, 10:09
135
0

Томас МЮЛЛЕР: «Мы боремся за титул, мое сердце краснее красного»

Немецкий нападающий – о планах

15 мая 2023, 09:58 | Обновлено 15 мая 2023, 10:09
135
0
Томас МЮЛЛЕР: «Мы боремся за титул, мое сердце краснее красного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер публично впервые высказался о своем будущем в стане баварцев.

«Сказал ли я руководству, что в следующем сезоне буду играть за «Баварию»? Да. По крайне мере, наш разговор на неделе прошёл в положительном ключе. Мы говорим об этом постоянно. Иногда даже за кухонным столом. Но в этот раз это было в кабинете Оливера Кана. Мы поговорили о ситуации в клубе и моем будущем. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться.

Я говорил, что правда хотел уйти в 2019 году? Да, но тогда была совершенно другая ситуация. Я считаю совершенно нормальным то, что люди пишут обо мне. Но теперь у меня возникла проблема из-за одной из ваших статей, потому что читатели подумали, что я действительно так думаю. Но у меня нет мыслей об уходе. Мы боремся за титул, мое сердце краснее красного», – заявил Мюллер

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Томас Мюллер Бавария Бундеслига
Источник Bayern & Germany
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