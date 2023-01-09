Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Включил заднюю. Мюллер изменил планы в отношении сборной Германии
Германия
09 января 2023, 13:36 | Обновлено 09 января 2023, 13:56
673
0

Включил заднюю. Мюллер изменил планы в отношении сборной Германии

Немецкий нападающий пришел к иному мнению

09 января 2023, 13:36 | Обновлено 09 января 2023, 13:56
673
0
Включил заднюю. Мюллер изменил планы в отношении сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер принял решение о продолжении карьеры в рядах национальной команды. В этом он признался в интервью пресс-службе баварского клуба.

«Я был раздосадован после матча (с Коста-Рикой на чемпионате мира 2022 года в Катаре. – прим.), это был грустный момент. Сейчас я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду оставаться доступным для сборной.

Тренер должен решить, когда и как использовать меня, если захочет. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси много вариантов в атаке. Я не волнуюсь, но обязательно буду рядом, когда понадоблюсь тренеру», – заявил Мюллер.

33-летний Томас Мюллер заявил об уходе из сборной Германии после ее досрочного вылета с ЧМ-2022. Бундестим не смог на мундиале в Катаре выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

По теме:
Юрген КЛОПП: «Не исключено, что стану тренером сборной Германии»
Президент Баварии: «Немецкий футбол не должен впадать в негатив»
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
сборная Германии по футболу Томас Мюллер
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Футбол | 08 января 2023, 20:10 0
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году

Больше всех хет-триков в 2022 году оформили Килиан Мбаппе и Кодай Танака

Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Война | 08 января 2023, 15:15 1
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных

Вопрос в том, где будет удар

Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Футбол | 08.01.2023, 19:15
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
Теннис | 09.01.2023, 08:34
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
Футбол | 09.01.2023, 12:54
Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
08.01.2023, 16:51 5
Биатлон
Поклюка-2023. Джима заняла 35 место в гонке преследования
Поклюка-2023. Джима заняла 35 место в гонке преследования
07.01.2023, 13:13 5
Биатлон
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
07.01.2023, 16:28 7
Футбол
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
07.01.2023, 16:42 5
Футбол
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 7
Теннис
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
08.01.2023, 04:49 1
Футбол
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
07.01.2023, 18:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности