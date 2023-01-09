Включил заднюю. Мюллер изменил планы в отношении сборной Германии

Форвард сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер принял решение о продолжении карьеры в рядах национальной команды. В этом он признался в интервью пресс-службе баварского клуба.

«Я был раздосадован после матча (с Коста-Рикой на чемпионате мира 2022 года в Катаре. – прим.), это был грустный момент. Сейчас я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду оставаться доступным для сборной.

Тренер должен решить, когда и как использовать меня, если захочет. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси много вариантов в атаке. Я не волнуюсь, но обязательно буду рядом, когда понадоблюсь тренеру», – заявил Мюллер.

33-летний Томас Мюллер заявил об уходе из сборной Германии после ее досрочного вылета с ЧМ-2022. Бундестим не смог на мундиале в Катаре выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.