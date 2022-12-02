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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Если это мой последний матч за сборную Германии...»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 12:45 |
1333
0

Томас МЮЛЛЕР: «Если это мой последний матч за сборную Германии...»

Игрок готов к тому, что вызывать его больше не будут

02 декабря 2022, 12:45 |
1333
0
Томас МЮЛЛЕР: «Если это мой последний матч за сборную Германии...»
twitter.com/FIFAWorldCup

Форвард сборной Германии Томас Мюллер не уверен, что продолжит выступления за национальную сборную после того, как команда вылетела с ЧМ-2022 на групповом этапе.

«Это катастрофа для нас. Не знаю, что случится дальше, но если это мой последний матч за сборную Германии, то я хочу сказать, что был невероятно счастлив играть за национальную команду. У нас были великолепные моменты».

«Очень обидно, что все так вышло, а наша победа никак не повлияла на выход из группы», — сказал Мюллер.

33-летний игрок провел за сборную 121 матч и забил 44 гола. Наибольшим достижением стала победа на ЧМ-2014.

Так как Германия принимает Евро-2024 и уже получила место на турнире, то в сборной может начаться обновление состава.

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сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу Томас Мюллер
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Источник Sky Sports
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