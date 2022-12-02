Томас МЮЛЛЕР: «Если это мой последний матч за сборную Германии...»
Игрок готов к тому, что вызывать его больше не будут
Форвард сборной Германии Томас Мюллер не уверен, что продолжит выступления за национальную сборную после того, как команда вылетела с ЧМ-2022 на групповом этапе.
«Это катастрофа для нас. Не знаю, что случится дальше, но если это мой последний матч за сборную Германии, то я хочу сказать, что был невероятно счастлив играть за национальную команду. У нас были великолепные моменты».
«Очень обидно, что все так вышло, а наша победа никак не повлияла на выход из группы», — сказал Мюллер.
33-летний игрок провел за сборную 121 матч и забил 44 гола. Наибольшим достижением стала победа на ЧМ-2014.
Так как Германия принимает Евро-2024 и уже получила место на турнире, то в сборной может начаться обновление состава.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард сборной Испании ожидает сложного противостояния в 1/8 финала
Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне