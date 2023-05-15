Среди избранных. Хави выигрывал Ла Лигу и как игрок, и как тренер

Испанская «Барселона» после победы над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании стала недосягаемой для конкурентов на вершине турнирной таблицы и оформил досрочное чемпионство.

К успеху команду, как известно, привел Хави. Как тренер он победил в испанской Ла Лиге впервые в карьере. Как футболист «Барселоны» он 8 раз завоевал чемпионство Ла Лиги, последний раз – в 2015 году.

Хави стал 5-м представителем «Барселоны», получившим титул чемпиона Испании в качестве и тренера, и игрока. До него это удавалось Хосепу Самитьер, Йохану Кройфу, Пепу Гвардиоле и Луису Энрике.