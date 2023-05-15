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  4. Среди избранных. Хави выигрывал Ла Лигу и как игрок, и как тренер
Испания
15 мая 2023, 09:17 |
429
0

Среди избранных. Хави выигрывал Ла Лигу и как игрок, и как тренер

Испанский специалист добился уникального достижения

15 мая 2023, 09:17 |
429
0
Среди избранных. Хави выигрывал Ла Лигу и как игрок, и как тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанская «Барселона» после победы над «Эспаньолом» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании стала недосягаемой для конкурентов на вершине турнирной таблицы и оформил досрочное чемпионство.

К успеху команду, как известно, привел Хави. Как тренер он победил в испанской Ла Лиге впервые в карьере. Как футболист «Барселоны» он 8 раз завоевал чемпионство Ла Лиги, последний раз – в 2015 году.

Хави стал 5-м представителем «Барселоны», получившим титул чемпиона Испании в качестве и тренера, и игрока. До него это удавалось Хосепу Самитьер, Йохану Кройфу, Пепу Гвардиоле и Луису Энрике.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Йохан Кройф Луис Энрике Пеп Гвардиола Хосеп Самитьер
Источник Twitter
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