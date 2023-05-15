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  4. Левандовски повторил в Барселоне достижение Роналдо
Испания
15 мая 2023, 08:18 |
622
0

Левандовски повторил в Барселоне достижение Роналдо

Поляк порадовал стабильной результативностью

15 мая 2023, 08:18 |
622
0
Левандовски повторил в Барселоне достижение Роналдо
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» – «Барселона» (2:4), который состоялся в воскресенье, 14 мая, польский нападающий «блауграны» Роберт Левандовски стал автором дубля.

После этого в активе у поляка во всех клубных турнирах нынешнего сезона стал 31 гол: 21 – в чемпионате Испании, 5 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании, 2 – в Кубке Испании и один в Лиге Европы.

Последним до Левандовски 30 и больше голов за первый игровой год в «Барселоне» забивал бразильский нападающий Роналдо. Было это в сезоне-1996/1997.

Напомним, победа над «Эспаньолом» позволила «Барселоне» досрочно оформить чемпионство в сезоне-2022/2023.

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Роберт Левандовски Барселона Ла Лига Роналдо чемпионат Испании по футболу
Источник Squawka
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