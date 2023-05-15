На зависть Малиновского и Марселя. Ланс обеспечил себе ЛЧ впервые за 21 год
«Кроваво-золотые» подарят фанатам позабытые ими переживания
Клуб «Ланс» за три тура до завершения чемпионата Франции гарантировал себе участие в Лиге чемпионов будущего сезона.
В матче 35-го тура Лиги 1 «кроваво-золотые» обыграли дома «Реймс» со счетом 2:1. В другом матче игрового дня «Монако» поделил очки с «Лиллем» - 0:0. Таким образом, «Ланс» оторвался от монегасков на 10 очков и из тройки лидеров уже точно не выпадет.
Это гарантирует «Лансу» участие в новой кампании Лиги чемпионов, чего не было в истории коллектива, начиная с сезона-2002/2003. Тогда французы в группе турнира заняли третье место в содружестве с «Миланом», «Депортиво» и «Баварией». Впрочем, еще неизвестно, сыграет «Ланс» напрямую в группе ЛЧ или же его ждет квалификация при финише на 3-й позиции.
В текущей таблице Лиги 1 «Ланс» идет вторым, имея 75 очков. Лидирует «ПСЖ», у которого 81 пункт. Третье место у «Марселя», цвета которого защищает Руслан Малиновский, имеющего 73 очка. Провансальцы себе Лигу чемпионов еще не гарантировали.
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