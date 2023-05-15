ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника
14 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции
14 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции.
Три команды от Франции сыграют в Лиге чемпионов (ПСЖ, Ланс и Марсель), правда первые два клуба пройдут сразу в групповой раунд, а третья команда стартует с квалификационных раундов.
Тулуза (как победитель Кубка Франции) и 4-я команда (скорее всего, Монако) будут выступать в Лиге Европы. А клуб, который займет 5-е место, попадет в Лигу конференций (борьбу ведут Лилль, Ренн и Лион).
Уже известны 3 команды, которые покинут элитный дивизион – Аяччо, Труа и Анже. Еще одним неудачником, похоже, станет Осер или Нант.
Лига 1. 35-й тур, 14 мая
- Клермон – Лион – 2:1
- Брест – Осер – 1:0
- Монпелье – Лорьян – 1:1
- Ренн – Труа – 4:0
- Тулуза – Нант – 0:0
- Монако – Лилль – 0:0
- Марсель – Анже – 3:1
Турнирная таблица
Клермон – Лион – 2:1
Брест – Осер – 1:0
Монпелье – Лорьян – 1:1
Ренн – Труа – 4:0
Тулуза – Нант – 0:0
Монако – Лилль – 0:0
Марсель – Анже – 3:1
События матча
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