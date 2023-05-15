Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника
Чемпионат Франции
Брест
14.05.2023 16:00 – FT 1 : 0
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 мая 2023, 07:23 | Обновлено 15 мая 2023, 07:30
627
0

ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника

14 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции

15 мая 2023, 07:23 | Обновлено 15 мая 2023, 07:30
627
0
ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции.

Три команды от Франции сыграют в Лиге чемпионов (ПСЖ, Ланс и Марсель), правда первые два клуба пройдут сразу в групповой раунд, а третья команда стартует с квалификационных раундов.

Тулуза (как победитель Кубка Франции) и 4-я команда (скорее всего, Монако) будут выступать в Лиге Европы. А клуб, который займет 5-е место, попадет в Лигу конференций (борьбу ведут Лилль, Ренн и Лион).

Уже известны 3 команды, которые покинут элитный дивизион – Аяччо, Труа и Анже. Еще одним неудачником, похоже, станет Осер или Нант.

Лига 1. 35-й тур, 14 мая

  • Клермон – Лион – 2:1
  • Брест – Осер – 1:0
  • Монпелье – Лорьян – 1:1
  • Ренн – Труа – 4:0
  • Тулуза – Нант – 0:0
  • Монако – Лилль – 0:0
  • Марсель – Анже – 3:1

Турнирная таблица

Клермон – Лион – 2:1

Брест – Осер – 1:0

Монпелье – Лорьян – 1:1

Ренн – Труа – 4:0

Тулуза – Нант – 0:0

Монако – Лилль – 0:0

Марсель – Анже – 3:1

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
По теме:
На зависть Малиновского и Марселя. Ланс обеспечил себе ЛЧ впервые за 21 год
Вальядолид – Севилья – 0:3. Цепляются за еврокубки. Видео голов и обзор
ВИДЕО. РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера и вышел на 3-е место в Бундеслиге
чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор Клермон Лион Брест (Франция) Осер Монпелье Лорьян Ренн Труа Тулуза Нант Монако Лилль Марсель Анже Аяччо ПСЖ Ланс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБА. Бостон победил Филадельфию и вышел в финал Востока
Баскетбол | 15 мая 2023, 01:45 1
НБА. Бостон победил Филадельфию и вышел в финал Востока
НБА. Бостон победил Филадельфию и вышел в финал Востока

«Селтикс» выиграли решающий матч серии с разгромным счетом

Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Футбол | 14 мая 2023, 20:31 46
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону

Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты канониров о титуле АПЛ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Футбол | 14.05.2023, 20:45
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Бокс | 14.05.2023, 17:14
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Барселона – чемпион Испании, Полесье и Оболонь в УПЛ, фиаско Арсенала
Футбол | 15.05.2023, 05:50
Барселона – чемпион Испании, Полесье и Оболонь в УПЛ, фиаско Арсенала
Барселона – чемпион Испании, Полесье и Оболонь в УПЛ, фиаско Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 35
Война
Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU
Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU
13.05.2023, 19:02
Бокс
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
ВИДЕО. Алимханулы быстро нокаутировал Батлера и защитил пояс WBO
ВИДЕО. Алимханулы быстро нокаутировал Батлера и защитил пояс WBO
14.05.2023, 07:50 2
Бокс
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
13.05.2023, 15:54 142
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
13.05.2023, 15:59 5
Футбол
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
14.05.2023, 12:18
Бокс
ЧМ по хоккею. 7 шайб Швейцарии, победа Франции в овертайме
ЧМ по хоккею. 7 шайб Швейцарии, победа Франции в овертайме
13.05.2023, 14:49
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности