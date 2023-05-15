14 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании.

Севилья в гостях разгромно победила Вальядолид со счетом 3:0. Севилья является участником полуфинала Лиги Европы и имеет шанс на билет в Лигу чемпионов в случае завоевания трофея.

Параллельно Севилья пытается уцепиться за зону еврокубков в Ла Лиге – до 7-го места, которое дает право участия в Лиге конференций, нервионцев теперь отделяет лишь 1 очко.

Ла Лига. 34-й тур, 14 мая

Вальядолид – Севилья – 0:3

Голы: Рафа Мир, 50, Алехандро Гомес, 78, Хесус Корона, 90+3

Видео голов и обзор матча