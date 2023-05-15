Вальядолид – Севилья – 0:3. Цепляются за еврокубки. Видео голов и обзор
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14 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании.
Севилья в гостях разгромно победила Вальядолид со счетом 3:0. Севилья является участником полуфинала Лиги Европы и имеет шанс на билет в Лигу чемпионов в случае завоевания трофея.
Параллельно Севилья пытается уцепиться за зону еврокубков в Ла Лиге – до 7-го места, которое дает право участия в Лиге конференций, нервионцев теперь отделяет лишь 1 очко.
Ла Лига. 34-й тур, 14 мая
Вальядолид – Севилья – 0:3
Голы: Рафа Мир, 50, Алехандро Гомес, 78, Хесус Корона, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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