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  4. Вальядолид – Севилья – 0:3. Цепляются за еврокубки. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Вальядолид
14.05.2023 19:30 – FT 0 : 3
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2023, 06:30 | Обновлено 15 мая 2023, 06:50
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0

Вальядолид – Севилья – 0:3. Цепляются за еврокубки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании

15 мая 2023, 06:30 | Обновлено 15 мая 2023, 06:50
12
0
Вальядолид – Севилья – 0:3. Цепляются за еврокубки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании.

Севилья в гостях разгромно победила Вальядолид со счетом 3:0. Севилья является участником полуфинала Лиги Европы и имеет шанс на билет в Лигу чемпионов в случае завоевания трофея.

Параллельно Севилья пытается уцепиться за зону еврокубков в Ла Лиге – до 7-го места, которое дает право участия в Лиге конференций, нервионцев теперь отделяет лишь 1 очко.

Ла Лига. 34-й тур, 14 мая

Вальядолид – Севилья – 0:3

Голы: Рафа Мир, 50, Алехандро Гомес, 78, Хесус Корона, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Корона (Севилья).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Папу Гомес (Севилья).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вальядолид Севилья видео голов и обзор Рафа Мир Алехандро Гомес Хесус Корона
Источник Sport.ua
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