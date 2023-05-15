14.05.2023 18:30 – FT 2 : 1
Германия15 мая 2023, 06:17 | Обновлено 15 мая 2023, 06:37
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ВИДЕО. РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера и вышел на 3-е место в Бундеслиге
В другом матче игрового дня Штутгарт и Байер разошлись миром
15 мая 2023, 06:17 | Обновлено 15 мая 2023, 06:37
97
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14 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Германии.
РБ Лейпциг переиграл Вердер (2:1), забив два гола в конце игры, и вышел на третье место в Бундеслиге
В другом матче игрового дня Штутгарт и Байер разошлись миром (1:1).
Бундеслига. 32-й тур, 14 мая
РБ Лейпциг – Вердер – 2:1
Голы: Орбан, 87, Собослаи, 90+6 – Биттенкур, 70
Штутгарт – Байер – 1:1
Голы: Гирасси, 57 (пен) – Паласиос, 70 (пен).
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Биттенкурт (Вердер).
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