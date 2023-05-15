ВИДЕО. РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера и вышел на 3-е место в Бундеслиге

14 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Германии.

РБ Лейпциг переиграл Вердер (2:1), забив два гола в конце игры, и вышел на третье место в Бундеслиге

В другом матче игрового дня Штутгарт и Байер разошлись миром (1:1).

Бундеслига. 32-й тур, 14 мая

РБ Лейпциг – Вердер – 2:1

Голы: Орбан, 87, Собослаи, 90+6 – Биттенкур, 70

Штутгарт – Байер – 1:1

Голы: Гирасси, 57 (пен) – Паласиос, 70 (пен).