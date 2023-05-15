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  4. ВИДЕО. РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера и вышел на 3-е место в Бундеслиге
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
14.05.2023 18:30 – FT 2 : 1
Вердер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
15 мая 2023, 06:17 | Обновлено 15 мая 2023, 06:37
97
0

ВИДЕО. РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера и вышел на 3-е место в Бундеслиге

В другом матче игрового дня Штутгарт и Байер разошлись миром

15 мая 2023, 06:17 | Обновлено 15 мая 2023, 06:37
97
0
ВИДЕО. РБ Лейпциг вырвал победу у Вердера и вышел на 3-е место в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялись матчи 32-го тура чемпионата Германии.

РБ Лейпциг переиграл Вердер (2:1), забив два гола в конце игры, и вышел на третье место в Бундеслиге

В другом матче игрового дня Штутгарт и Байер разошлись миром (1:1).

Бундеслига. 32-й тур, 14 мая

РБ Лейпциг – Вердер – 2:1

Голы: Орбан, 87, Собослаи, 90+6 – Биттенкур, 70

Штутгарт – Байер – 1:1

Голы: Гирасси, 57 (пен) – Паласиос, 70 (пен).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Биттенкурт (Вердер).
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Источник Sport.ua
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