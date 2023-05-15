Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны оставаться сосредоточенными»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
«У нас была тяжелая неделя. Три дня назад мы потеряли важные очки (с «Вест Хэмом» 0:2) из-за индивидуальных ошибок, и такого быть не должно. Сегодня мы исправились.
Но сегодняшняя победа ничего не будет стоить, если мы не окажемся в тройке, четверке лучших. Мы должны сражаться за это, сохранять спокойствие и оставаться сосредоточенными», - сказал тен Хаг.
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