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Англия
15 мая 2023, 05:28 | Обновлено 15 мая 2023, 05:57
106
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны оставаться сосредоточенными»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Вулверхэмптоном»

15 мая 2023, 05:28 | Обновлено 15 мая 2023, 05:57
106
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны оставаться сосредоточенными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«У нас была тяжелая неделя. Три дня назад мы потеряли важные очки (с «Вест Хэмом» 0:2) из-за индивидуальных ошибок, и такого быть не должно. Сегодня мы исправились.

Но сегодняшняя победа ничего не будет стоить, если мы не окажемся в тройке, четверке лучших. Мы должны сражаться за это, сохранять спокойствие и оставаться сосредоточенными», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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