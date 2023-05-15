Виктор ЛЕОНЕНКО – о поражении Динамо: «Продолжаем тонуть»

Экс-нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я так понимаю, что «Динамо» всех поздравило с поражением своим: и динамовцев, и не динамовцев. Динамовцы начинали оба тайма более резво играть, а вторую половину таймов – «Черноморец».

Продолжаем тонуть. Еще раз всех от себя поздравляю, от настоящего динамовца, а не от торпедовца. К сожалению, они оказались торпедовцами. Ладно, хоть два забили, хоть что-то сделали», - сказал Леоненко.