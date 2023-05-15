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Испания
15 мая 2023, 04:20 | Обновлено 15 мая 2023, 04:29
169
0

Жоан ЛАПОРТА: «Этот сезон надолго останется в нашей памяти»

Президент «Барселоны» – о завоевании чемпионского титула в Ла Лиге

15 мая 2023, 04:20 | Обновлено 15 мая 2023, 04:29
169
0
Жоан ЛАПОРТА: «Этот сезон надолго останется в нашей памяти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой каталонский клуб обеспечил себе чемпионский титул.

«Это историческая победа. Этот сезон надолго останется в нашей памяти, ведь он принес нам первый чемпионский титул в новую эру «Барселоны».

Под руководством Хави у команды вновь выработался менталитет победителей», - сказал Лапорта.

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Жоан Лапорта Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона
Источник Marca
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