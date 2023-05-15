Жоан ЛАПОРТА: «Этот сезон надолго останется в нашей памяти»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой каталонский клуб обеспечил себе чемпионский титул.

«Это историческая победа. Этот сезон надолго останется в нашей памяти, ведь он принес нам первый чемпионский титул в новую эру «Барселоны».

Под руководством Хави у команды вновь выработался менталитет победителей», - сказал Лапорта.