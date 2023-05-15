Микель АРТЕТА: «Думать о чемпионстве уже невозможно»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Неделю назад я стоял здесь и чувствовал гордость, а сегодня мы должны извиниться за игру. Это было неприемлемо. Математически чемпионство еще возможно, но сегодня об этом невозможно думать. Нам нужно переварить результат и игру во втором тайме.

«Брайтон» был действительно хорош. Мы ожидали такую игру. В первом тайме мы знали, как они будут играть, но после пропущенного второго гола уже не знали, как отвечать.

Мы должны были играть более агрессивно. Они хорошо использовали пространство и наказали нас. Я всегда буду защищать своих игроков, поэтому виноват я. После такого поражения дома мы должны сначала проанализировать себя, прежде чем говорить о ком-то другом», - сказал Артета.