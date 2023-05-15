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  4. Микель АРТЕТА: «Думать о чемпионстве уже невозможно»
Англия
15 мая 2023, 04:04 | Обновлено 15 мая 2023, 04:10
19
0

Микель АРТЕТА: «Думать о чемпионстве уже невозможно»

Наставник «Арсенала» – о поражении от «Брайтона»

15 мая 2023, 04:04 | Обновлено 15 мая 2023, 04:10
19
0
Микель АРТЕТА: «Думать о чемпионстве уже невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Неделю назад я стоял здесь и чувствовал гордость, а сегодня мы должны извиниться за игру. Это было неприемлемо. Математически чемпионство еще возможно, но сегодня об этом невозможно думать. Нам нужно переварить результат и игру во втором тайме.

«Брайтон» был действительно хорош. Мы ожидали такую игру. В первом тайме мы знали, как они будут играть, но после пропущенного второго гола уже не знали, как отвечать.

Мы должны были играть более агрессивно. Они хорошо использовали пространство и наказали нас. Я всегда буду защищать своих игроков, поэтому виноват я. После такого поражения дома мы должны сначала проанализировать себя, прежде чем говорить о ком-то другом», - сказал Артета.

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Микель Артета Арсенал - Брайтон Брайтон Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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