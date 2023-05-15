Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Выполненную нами работу не ценят как следует»
Испания
15 мая 2023, 03:03 | Обновлено 15 мая 2023, 03:50
58
0

ХАВИ: «Выполненную нами работу не ценят как следует»

Наставник «Барселоны» – о завоевании чемпионского титула в Ла Лиге

15 мая 2023, 03:03 | Обновлено 15 мая 2023, 03:50
58
0
ХАВИ: «Выполненную нами работу не ценят как следует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой каталонский клуб обеспечил себе чемпионский титул.

«Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это «Барселона», и я знаю, как все устроено.

Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело», - сказал Хави.

По теме:
Серхио БУСКЕТС: «Очень рад, что ухожу именно так»
Эспаньол – Барселона – 2:4. Чемпионский перформанс. Видео голов и обзор
Барселона выиграла каталонское дерби и досрочно стала чемпионом Испании
Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эспаньол Эспаньол - Барселона
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Футбол | 14 мая 2023, 08:00 4
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков

Сотрудничество, от которого многого ждали, может завершиться абсолютной неудачей…

Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 мая 2023, 00:43 0
Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Марсель – Анже – 3:1. Победа для Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура чемпионата Франции

Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Футбол | 14.05.2023, 15:15
Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Футбол | 14.05.2023, 18:22
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
Футбол | 14.05.2023, 22:39
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 35
Война
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 7
Футбол
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
14.05.2023, 12:18
Бокс
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
13.05.2023, 18:54 50
Футбол
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
13.05.2023, 16:42 12
Теннис
ВИДЕО. Два самолета и два вертолета россии сбиты в Брянской области
ВИДЕО. Два самолета и два вертолета россии сбиты в Брянской области
14.05.2023, 06:00 5
Война
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
13.05.2023, 15:59 5
Футбол
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
13.05.2023, 13:13 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности