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Украина. Первая лига
15 мая 2023, 02:40 | Обновлено 15 мая 2023, 03:03
74
0

Директор Оболони: «Клубы Первой лиги должны иметь команды U-19»

Александр Ризниченко раскритиковал руководство украинского футбола

15 мая 2023, 02:40 | Обновлено 15 мая 2023, 03:03
74
0
Директор Оболони: «Клубы Первой лиги должны иметь команды U-19»
Футбол 1/2/3. Александр Ризниченко

Директор «Оболони» Александр Ризниченко раскритиковал руководство украинского футбола за отмену чемпионата Украины U-21.

«О каком развитии футбола в Украине можем говорить, если мы уничтожили команды U-21? Это золотой век футболиста. Сейчас получается, что ребята не попадают под формат U-19, а некоторые не подходят под первую команду. Играть им больше негде.

Я постоянно говорил о том, что клубы первой лиги должны иметь U-19. Пусть это будет не U-19, а U-18. Мы вкладываем средства в развитие детско-юношеского футбола, но выпускники опять-таки никому не нужны. Они идут играть куда угодно – на область и так далее. Вместо того чтобы создать такие юношеские команды. Пусть они играют у себя на региональном уровне.

Было бы развитие для футбола, было бы будущее у этих детей. А так выходит, что мы эти деньги вкладываем в структуру школы, а на выходе единицы где-то закрепляются», – сказал Ризниченко.

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Александр Ризниченко Оболонь Киев
Источник Трибуна
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