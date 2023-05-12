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Украина. Первая лига
12 мая 2023, 13:24 | Обновлено 12 мая 2023, 13:29
148
0

Директор Оболони»: «Если выйдем в УПЛ, точно будут изменения в составе»

Александр Ризниченко – о планах клуба

12 мая 2023, 13:24 | Обновлено 12 мая 2023, 13:29
148
0
Директор Оболони»: «Если выйдем в УПЛ, точно будут изменения в составе»
ФК Оболонь

Директор «Оболони» Александр Ризниченко заявил, что в случае выхода в УПЛ клуб усилит состав новыми футболистами.

«К попаданию в УПЛ мы идем 10 лет. Все есть для того, чтобы решить этот вопрос. Если сделаем это, то точно будут изменения в составе.

Премьер-лига – это совсем другой футбол, совсем другие футболисты. Насколько изменения будут существенными? Будем решать с тренерами, а потом уже идти к президенту утверждать», - сказал Ризниченко.

«Оболонь» занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги.

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Александр Ризниченко Оболонь Киев
Источник Трибуна
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