WTA14 мая 2023, 22:48 | Обновлено 14 мая 2023, 22:49
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4
Костюк завершила борьбу в парном разряде турнира в Риме
Марта не смогла выйти в парный четвертьфинал
14 мая 2023, 22:48 | Обновлено 14 мая 2023, 22:49
151
4
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
Во втором раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла тандему Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).
Рим. Второй круг
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Дезире Кравчик / Деми Схюрс – 0:6, 1:6
Дезире Кравчик и Деми Схюрс в следующем раунде сыграют против победительниц матча Никулеску / Ниномия – Эйкери / Като.
Ранее Марта Костюк проиграла и матч одиночного разряда.
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Комментарии 4
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Краще було Марті таки з Бадосою більше викладатися. Та хоч шансів купу давала. А ці парниці стали ще сильніші ніж були, не давали нічого робити, хоча і настрою у наших не було. Навіть Крейчикова з Сіняковою так Мартину пару не розривали. А подача у Марти та сама що і вдень.
Щось у Марти з клепками.
Костюк 🤮🤮🤮
Молодці, змогли на характері один гейм взять у таких грізних суперниць
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