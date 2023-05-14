Костюк завершила борьбу в парном разряде турнира в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла тандему Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

Рим. Второй круг

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Дезире Кравчик / Деми Схюрс – 0:6, 1:6

Дезире Кравчик и Деми Схюрс в следующем раунде сыграют против победительниц матча Никулеску / Ниномия – Эйкери / Като.

Ранее Марта Костюк проиграла и матч одиночного разряда.