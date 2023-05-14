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  4. Костюк завершила борьбу в парном разряде турнира в Риме
WTA
14 мая 2023, 22:48 | Обновлено 14 мая 2023, 22:49
151
4

Костюк завершила борьбу в парном разряде турнира в Риме

Марта не смогла выйти в парный четвертьфинал

14 мая 2023, 22:48 | Обновлено 14 мая 2023, 22:49
151
4
Костюк завершила борьбу в парном разряде турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла тандему Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

Рим. Второй круг
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Дезире Кравчик / Деми Схюрс – 0:6, 1:6

Дезире Кравчик и Деми Схюрс в следующем раунде сыграют против победительниц матча Никулеску / Ниномия – Эйкери / Като.

Ранее Марта Костюк проиграла и матч одиночного разряда.

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WTA Рим Марта Костюк Дезире Кравчик Деми Схюрс Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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kollekciy
Краще було Марті таки з Бадосою більше викладатися. Та хоч шансів купу давала. А ці парниці стали ще сильніші ніж були, не давали нічого робити, хоча і настрою у наших не було. Навіть Крейчикова з Сіняковою так Мартину пару не розривали. А подача у Марти та сама що і вдень.  
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0
Александр Науменко
Щось у Марти з клепками.
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0
Олександр Радченко
Костюк 🤮🤮🤮
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0
sirjoga
Молодці, змогли на характері один гейм взять у таких грізних суперниць
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0
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