Англия14 мая 2023, 22:59 | Обновлено 14 мая 2023, 23:10
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ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
Норвежец в игре с «Эвертоном» улучшил рекорд АПЛ по числу голов за сезон
14 мая 2023, 22:59 | Обновлено 14 мая 2023, 23:10
627
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Норвежский форвард Эрлинг Холанд сменил цифру на кроссовках с 35 на 36 и поделился соответствующим фото в соцсетях.
14 мая в матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 и близок к чемпионству.
Дубль оформил Илкай Гюндоган, а Эрлинг Холанд забил 36-й гол, улучшив свой же недавно установленный рекорд по количеству голов в сезоне АПЛ.
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