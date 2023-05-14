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  4. ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
Англия
14 мая 2023, 22:59 | Обновлено 14 мая 2023, 23:10
627
0

ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках

Норвежец в игре с «Эвертоном» улучшил рекорд АПЛ по числу голов за сезон

14 мая 2023, 22:59 | Обновлено 14 мая 2023, 23:10
627
0
ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках
Instagram

Норвежский форвард Эрлинг Холанд сменил цифру на кроссовках с 35 на 36 и поделился соответствующим фото в соцсетях.

14 мая в матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 и близок к чемпионству.

Дубль оформил Илкай Гюндоган, а Эрлинг Холанд забил 36-й гол, улучшив свой же недавно установленный рекорд по количеству голов в сезоне АПЛ.

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Источник Instagram
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