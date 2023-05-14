ФОТО. 35 мячей? Нет, уже 36! Холанд сменил цифру на кроссовках

Норвежский форвард Эрлинг Холанд сменил цифру на кроссовках с 35 на 36 и поделился соответствующим фото в соцсетях.

14 мая в матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 и близок к чемпионству.

Дубль оформил Илкай Гюндоган, а Эрлинг Холанд забил 36-й гол, улучшив свой же недавно установленный рекорд по количеству голов в сезоне АПЛ.