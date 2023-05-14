Англия14 мая 2023, 23:19 | Обновлено 14 мая 2023, 23:36
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Брентфорд – Вест Хэм – 2:0. Пчелы жалят больно. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
14 мая 2023, 23:19 | Обновлено 14 мая 2023, 23:36
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В матче 36-го тура АПЛ «Брентфорд» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» (2:0).
Голами для пчел в первом тайме отметились Бриан Мбемо и Йоан Висса.
Брентфорд имеет 53 очка (9-я позиция), Вест Хэм находится на 15-й позиции (37 очков).
АПЛ, 36-й тур, 14 мая
Брентфорд – Вест Хэм – 2:0
Голы: Мбемо, 20, Висса, 43.
Видеообзор матча
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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