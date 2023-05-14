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  4. Брентфорд – Вест Хэм – 2:0. Пчелы жалят больно. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брентфорд
14.05.2023 16:00 – FT 2 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2023, 23:19 | Обновлено 14 мая 2023, 23:36
106
0

Брентфорд – Вест Хэм – 2:0. Пчелы жалят больно. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

14 мая 2023, 23:19 | Обновлено 14 мая 2023, 23:36
106
0
Брентфорд – Вест Хэм – 2:0. Пчелы жалят больно. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ «Брентфорд» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» (2:0).

Голами для пчел в первом тайме отметились Бриан Мбемо и Йоан Висса.

Брентфорд имеет 53 очка (9-я позиция), Вест Хэм находится на 15-й позиции (37 очков).

АПЛ, 36-й тур, 14 мая

Брентфорд – Вест Хэм – 2:0

Голы: Мбемо, 20, Висса, 43.

Видеообзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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Брентфорд Вест Хэм чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Английская Премьер-лига Бриан Мбемо Йоан Висса
Источник Sport.ua
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