Украина. Премьер лига14 мая 2023, 21:53 | Обновлено 14 мая 2023, 21:54
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Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 13:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги
14 мая 2023, 21:53 | Обновлено 14 мая 2023, 21:54
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В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Днепр-1». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Минай» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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