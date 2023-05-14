В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Днепр-1». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало в 13:00.

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«Минай» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».