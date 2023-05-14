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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 21:53 | Обновлено 14 мая 2023, 21:54
294
0

Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая в 13:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги

14 мая 2023, 21:53 | Обновлено 14 мая 2023, 21:54
294
0
Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 15 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Днепр-1». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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