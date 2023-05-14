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Чемпионат Италии
Болонья
14.05.2023 19:00 – FT 0 : 0
Рома
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Италия
14 мая 2023, 22:19 | Обновлено 14 мая 2023, 22:35
130
1

ВИДЕО. Монца обыграла чемпионов из Неаполя. Рома не справилась с Болоньей

14 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии

14 мая 2023, 22:19 | Обновлено 14 мая 2023, 22:35
130
1
ВИДЕО. Монца обыграла чемпионов из Неаполя. Рома не справилась с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

14 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии.

Монца обыграла чемпионов из Неаполя (2:0). Рома не справилась с Болоньей (0:0).

Серия A. 35-й тур

Верона – Торино – 0:1

Гол: Влашич, 29

Монца – Наполи – 2:0

Голы: Дани Мота, 18, Петанья, 54

Фиорентина – Удинезе – 2:0

Голы: Кастровилли, 7, Бонавентура, 90

Болонья – Рома – 0:0

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чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Верона Торино Монца Наполи Фиорентина Удинезе Болонья Рома Рим Жозе Моуриньо Никола Влашич Андреа Петанья Дани Мота Гаэтано Кастровилли Джакомо Бонавентура
Источник Sport.ua
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