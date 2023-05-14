Италия14 мая 2023, 22:19 | Обновлено 14 мая 2023, 22:35
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ВИДЕО. Монца обыграла чемпионов из Неаполя. Рома не справилась с Болоньей
14 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии
14 мая 2023, 22:19 | Обновлено 14 мая 2023, 22:35
130
1
14 мая проходят матчи 35-го тура чемпионата Италии.
Монца обыграла чемпионов из Неаполя (2:0). Рома не справилась с Болоньей (0:0).
Серия A. 35-й тур
Верона – Торино – 0:1
Гол: Влашич, 29
Монца – Наполи – 2:0
Голы: Дани Мота, 18, Петанья, 54
Фиорентина – Удинезе – 2:0
Голы: Кастровилли, 7, Бонавентура, 90
Болонья – Рома – 0:0
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