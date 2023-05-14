Украина. Премьер лига14 мая 2023, 20:40 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Днепр-1
В Минае на стадионе «Минай» состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги
14 мая 2023, 20:40 |
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В понедельник, 15 мая, пройдет матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Днепр-1».
Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 13:00.
«Минай» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.
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