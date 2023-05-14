Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брайтона
Англия
14 мая 2023, 17:49 | Обновлено 14 мая 2023, 18:08
733
0

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брайтона

Слухи о травме украинца подтвердились

14 мая 2023, 17:49 | Обновлено 14 мая 2023, 18:08
733
0
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона».

Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).

В нынешнем сезоне на счету Александра Зинченко 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игроки Челси довольны назначением Почеттино, тренер хочет почистить состав
Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Арсенал - Брайтон стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU
Бокс | 13 мая 2023, 19:02 0
Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU
Красюк объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU

Промоутер детально обрисовал ситуацию

Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух
Футбол | 14 мая 2023, 17:11 0
Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух
Капич принес победу. Кривбасс на последних минутах дожал Рух

Полузащитник заработал пенальти и сам его реализовал

Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Футбол | 13.05.2023, 19:09
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Футбол | 14.05.2023, 08:00
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Футбол | 14.05.2023, 15:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
13.05.2023, 13:13 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43 2
Другие виды
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Такие потери, как у россии, остановили бы любую страну»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Такие потери, как у россии, остановили бы любую страну»
12.05.2023, 23:29 9
Война
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
12.05.2023, 21:25 19
Теннис
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 34
Война
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
12.05.2023, 19:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности