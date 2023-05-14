Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брайтона

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона».

Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).

В нынешнем сезоне на счету Александра Зинченко 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.