Англия14 мая 2023, 17:49 | Обновлено 14 мая 2023, 18:08
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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брайтона
Слухи о травме украинца подтвердились
14 мая 2023, 17:49 | Обновлено 14 мая 2023, 18:08
733
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Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на матч 36-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона».
Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).
В нынешнем сезоне на счету Александра Зинченко 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.
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