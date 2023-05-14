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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 21:13 | Обновлено 14 мая 2023, 22:04
275
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы со всеми командами играем с позиции силы»

Тренер «Руха» – об игре его команды в 26 туре против «Кривбасса»

14 мая 2023, 21:13 | Обновлено 14 мая 2023, 22:04
275
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы со всеми командами играем с позиции силы»
ФК Кривбасс

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:1).

«В общем, мы сыграли так, как планировали. Но на сегодняшний момент мы не можем пока так действовать все 90 минут. Начали неплохо, создали несколько моментов, но потом произошел провал в конце первого тайма.

Во втором тайме все шло, в принципе, к ничейному результату, однако ошибка в защите привела к одиннадцатиметровому. К сожалению, судьбу матча решил этот эпизод.

Мы и дальше боремся за выживание, будем бороться до конца. Я все равно считаю, что наша команда с каждым матчем прибавляет в игре.
«Кривбасс» – хорошая команда. К тому же видно, что клуб развивается, за 2-3 года многое сделано. Потому приятно, что есть такие команды. С таким подходом наш чемпионат может вернуться к тому уровню, на котором он был раньше.

Мы со всеми командами играем с позиции силы, пытаемся давить, использовать прессинг. В первой половине первого тайма у нас игра получалась, в частности, скорые переходы из обороны в атаку. Мы специально к «Кривбасса» ничего не готовили, однако знали, что здесь сильные и опытные футболисты, всегда умеющие вырывать результат. Мы готовились к серьезному матчу.

К сожалению, мы еще структурно на все 90 минут не можем делать то, что планируем на поединки. Психология тоже играет свою роль, потому что мы находимся в такой ситуации, что для нас каждое очко важно. Конечно, психологическое давление на футболистов ощущается.

Есть и различные объективные и субъективные причины. Мы не можем оптимальным составом сыграть ни одной игры с начала круга: очень много травмированных игроков, также есть футболисты, которые только дебютировали в Премьер-лиге, для молодых это новое – оказаться в столь сложной ситуации, однако, с другой стороны, это развитие для них. Поэтому, думаю, все будет нормально», – сказал Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
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