Перица ОГНЕНОВИЧ: «Что остается делать? Металлисту нужно забыть этот матч»

Наставник «Металлиста» Перица Огненович оценил поражение со счетом 0:5 от одного из лидеров чемпионата Украины «Зари».

- Сегодня победила команда, которая была лучше на поле. Если открываешь игру так, как ее открыли мы – понятно, что будет трудно победить такого соперника как «Заря». У них хороший уровень игроков. Победила лучшая команда. Вот и все.

– Сегодня у «Металлиста» были кадровые проблемы. В частности, у Пате. Что с ним?

– Да, было несколько травм в команде. Посмотрим, насколько они серьезны. Нужно отдохнуть, отойти от сегодняшней игры. У нас дальше важный матч – нужно настроить команду на него.

– Какая психология сейчас в команде после такого результата?

– Конечно, ничего хорошего, когда команда проиграла с таким результатом. Но что нам делать? Надо готовиться к следующему матчу. Надо поскорее забыть сегодняшнюю игру.