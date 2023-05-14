WTA14 мая 2023, 16:28 |
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Ястремская получила первую соперницу на турнире во Флоренции
Даяна стартует матчем против итальянки Камиллы Розателло
14 мая 2023, 16:28 |
321
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Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 125 во Флоренции (Италия).
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) в первом раунде грунтовых соревнований сразится против итальянки Камиллы Розателло (№296 WTA).
Отметим, что это будет первая встреча теннисисток между собой.
На предыдущем для себя турнире WTA 1000 в Риме украинка успешно преодолела сито квалификации, но в первом круге основы уступила Анне Калинской.
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