Ястремская получила первую соперницу на турнире во Флоренции

Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 125 во Флоренции (Италия).

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) в первом раунде грунтовых соревнований сразится против итальянки Камиллы Розателло (№296 WTA).

Отметим, что это будет первая встреча теннисисток между собой.

На предыдущем для себя турнире WTA 1000 в Риме украинка успешно преодолела сито квалификации, но в первом круге основы уступила Анне Калинской.