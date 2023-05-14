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WTA
14 мая 2023, 16:28 |
321
0

Ястремская получила первую соперницу на турнире во Флоренции

Даяна стартует матчем против итальянки Камиллы Розателло

14 мая 2023, 16:28 |
321
0
Ястремская получила первую соперницу на турнире во Флоренции
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 125 во Флоренции (Италия).

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) в первом раунде грунтовых соревнований сразится против итальянки Камиллы Розателло (№296 WTA).

Отметим, что это будет первая встреча теннисисток между собой.

На предыдущем для себя турнире WTA 1000 в Риме украинка успешно преодолела сито квалификации, но в первом круге основы уступила Анне Калинской.

По теме:
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Даяна Ястремская – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Камилла Розателло WTA Флоренция
Источник Sport.ua
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