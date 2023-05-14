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  4. Стала известна следующая соперница Калининой на турнире в Риме
WTA
14 мая 2023, 15:37 |
1411
2

Стала известна следующая соперница Калининой на турнире в Риме

В прошлом году эти теннисистки уже играли в столице Италии

14 мая 2023, 15:37 |
1411
2
Стала известна следующая соперница Калининой на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Украинская теннисистка Ангелина Калинина получила следующую соперницу на турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Виктория Азаренко снялась с поединка третьего раунда против Мэдисон Киз, из-за чего американка прошла в 1/8 финала без борьбы.

Калинина и Киз ранее играли дважды, оба матча выиграла украинская теннисистка. В прошлом году они встречались в первом круге соревнований в Риме.

Отметим, что Ангелина на стадии третьего круга обыграла еще одну представительницу США Софию Кенин.

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Ангелина Калинина WTA Рим Виктория Азаренко Мэдисон Киз
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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chevars
Непогана новина, бо останнім разом Азаренка значно покращила свою гру
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Stanislav Matusevych
На повільному грунті це шанс для Ангеліни. Добре, що білокацапка знялася.
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