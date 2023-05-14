Стала известна следующая соперница Калининой на турнире в Риме
В прошлом году эти теннисистки уже играли в столице Италии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина получила следующую соперницу на турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
Виктория Азаренко снялась с поединка третьего раунда против Мэдисон Киз, из-за чего американка прошла в 1/8 финала без борьбы.
Калинина и Киз ранее играли дважды, оба матча выиграла украинская теннисистка. В прошлом году они встречались в первом круге соревнований в Риме.
Отметим, что Ангелина на стадии третьего круга обыграла еще одну представительницу США Софию Кенин.
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