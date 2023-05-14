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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 13:30 | Обновлено 14 мая 2023, 13:33
236
0

Верес – Металлист 1925. Известны составы команд

Тренерские штабы соперников сделали свой выбор

14 мая 2023, 13:30 | Обновлено 14 мая 2023, 13:33
236
0
Верес – Металлист 1925. Известны составы команд
НК Верес

Стали известны стартовые составы ровенского «Вереса» и харьковского «Металиста 1925» на матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, который они начнут в Ровно в 14:00 по киевскому времени.

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Клец, Близниченко, Лебеденко, Г.Пасич, Гайдучик.

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский, Габелок, Кравченко, А.Ткачук, Абдуллаев, Ременюк, Островский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925».

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Верес Ровно Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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