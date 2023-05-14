Верес – Металлист 1925. Известны составы команд

Стали известны стартовые составы ровенского «Вереса» и харьковского «Металиста 1925» на матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, который они начнут в Ровно в 14:00 по киевскому времени.

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Клец, Близниченко, Лебеденко, Г.Пасич, Гайдучик.

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский, Габелок, Кравченко, А.Ткачук, Абдуллаев, Ременюк, Островский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925».