ITF14 мая 2023, 13:25 | Обновлено 14 мая 2023, 13:30
63
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Белинский остановился за шаг до финала на турнире в Боснии и Герцеговине
Вячеслав за два дня уступил Себастьяну Соргеру
14 мая 2023, 13:25 | Обновлено 14 мая 2023, 13:30
63
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский не смог пробиться в финал на 15-тысячнике ITF в Боснии и Герцеговине.
В полуфинальной встрече, которая затянулась на два дня, третий сеяный украинец проиграл Себастьяну Соргеру из Австрии. Сегодня теннисисты доигрывали матч со счета 4:5 в первом сете
Добой. 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина, 3) – Себастьян Соргер (Австрия) – 4:6, 1:6
На прошлой неделе Белинский не смог доиграть финал в Анталье.
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