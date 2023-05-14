Белинский остановился за шаг до финала на турнире в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский не смог пробиться в финал на 15-тысячнике ITF в Боснии и Герцеговине.

В полуфинальной встрече, которая затянулась на два дня, третий сеяный украинец проиграл Себастьяну Соргеру из Австрии. Сегодня теннисисты доигрывали матч со счета 4:5 в первом сете

Добой. 1/2 финала

Вячеслав Белинский (Украина, 3) – Себастьян Соргер (Австрия) – 4:6, 1:6

На прошлой неделе Белинский не смог доиграть финал в Анталье.