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ITF
14 мая 2023, 13:25 | Обновлено 14 мая 2023, 13:30
63
0

Белинский остановился за шаг до финала на турнире в Боснии и Герцеговине

Вячеслав за два дня уступил Себастьяну Соргеру

14 мая 2023, 13:25 | Обновлено 14 мая 2023, 13:30
63
0
Белинский остановился за шаг до финала на турнире в Боснии и Герцеговине
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский не смог пробиться в финал на 15-тысячнике ITF в Боснии и Герцеговине.

В полуфинальной встрече, которая затянулась на два дня, третий сеяный украинец проиграл Себастьяну Соргеру из Австрии. Сегодня теннисисты доигрывали матч со счета 4:5 в первом сете

Добой. 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина, 3) – Себастьян Соргер (Австрия) – 4:6, 1:6

На прошлой неделе Белинский не смог доиграть финал в Анталье.

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Вячеслав Белинский Себастьян Соргер ITF Добой
Источник Sport.ua
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