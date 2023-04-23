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  4. Белинский не смог доиграть финальный матч в Анталье
ITF
23 апреля 2023, 14:21 |
224
0

Белинский не смог доиграть финальный матч в Анталье

Вячеслав снялся в первом сете

23 апреля 2023, 14:21 |
224
0
Белинский не смог доиграть финальный матч в Анталье
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№588 АТР) не смог выиграть грунтовый 15-тысячник в Анталье.

В финале 19-летний украинец, посеянный под седьмым номером, снялся в первом сете поединка против лидера посева Драгоша Николае Мадараша из Швеции (№255 АТР).

Анталья. Финал
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Драгош Николае Мадараш (Швеция, 1) – 2:3 (отказ)

Отметим, что это не первый финал для Вячеслава в сезоне. В марте он выиграл титул в Хорватии.

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Вячеслав Белинский ITF Анталья Драгош Николае Мадараш
Источник Sport.ua
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