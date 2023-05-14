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Чемпионат Германии
Бавария
13.05.2023 16:30 – FT 6 : 0
Шальке
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 мая 2023, 11:27 | Обновлено 14 мая 2023, 12:04
268
0

Бавария – Шальке – 6:0. Голевой фестиваль. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Германии

14 мая 2023, 11:27 | Обновлено 14 мая 2023, 12:04
268
0
Бавария – Шальке – 6:0. Голевой фестиваль. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 мая, в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле встретилась с «Шальке» и добилась крупной победы со счетом 6:0.

По одному голу в составе мюнхенцев забили Мюллер, Киммих (с пенальти), Тель и Мазрауи, дубль на счету Гнабри.

В таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает 1-е место, имея 68 очков. У «Шальке» 30 пунктов и 16-я позиция.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нуссаир Мазрауи (Бавария).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Бавария).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
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Источник Sport.ua
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