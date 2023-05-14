В субботу, 13 мая, в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле встретилась с «Шальке» и добилась крупной победы со счетом 6:0.

По одному голу в составе мюнхенцев забили Мюллер, Киммих (с пенальти), Тель и Мазрауи, дубль на счету Гнабри.

В таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает 1-е место, имея 68 очков. У «Шальке» 30 пунктов и 16-я позиция.