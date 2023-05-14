Германия14 мая 2023, 11:27 | Обновлено 14 мая 2023, 12:04
268
0
Бавария – Шальке – 6:0. Голевой фестиваль. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Германии
14 мая 2023, 11:27 | Обновлено 14 мая 2023, 12:04
268
0
В субботу, 13 мая, в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле встретилась с «Шальке» и добилась крупной победы со счетом 6:0.
По одному голу в составе мюнхенцев забили Мюллер, Киммих (с пенальти), Тель и Мазрауи, дубль на счету Гнабри.
В таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает 1-е место, имея 68 очков. У «Шальке» 30 пунктов и 16-я позиция.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Нуссаир Мазрауи (Бавария).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Бавария).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2023, 18:21 4
«Жирондинцы» сыграли вничью с «Реалом Сосьедад»
Футбол | 14 мая 2023, 09:31 1
Итальянец согласил с испанским коллегой
Футбол | 14.05.2023, 06:50
Хоккей | 13.05.2023, 18:57
Футбол | 13.05.2023, 16:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2023, 09:22 4
12.05.2023, 21:09
12.05.2023, 23:12 1
13.05.2023, 12:25 33
13.05.2023, 08:45 14
13.05.2023, 17:38 3
13.05.2023, 00:05 3
12.05.2023, 17:21 9