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  4. Мбаппе повторил достижение француза Сизовски 63-летней давности
Франция
14 мая 2023, 10:29 | Обновлено 14 мая 2023, 10:36
600
0

Мбаппе повторил достижение француза Сизовски 63-летней давности

Игрок «ПСЖ» удерживает завидную результативность

14 мая 2023, 10:29 | Обновлено 14 мая 2023, 10:36
600
0
Мбаппе повторил достижение француза Сизовски 63-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0) оформил дубль. Тем самым, он довел счет своим голам в Лиге 1 этого сезона до 26-ти в 31 проведенном матче.

Мбаппе стал вторым после Второй мировой войны французом, который забивал не менее 25 голов в четырех сезонах чемпионата Франции подряд (ранее – в чемпионатах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022).

Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1958/1959 и 1959/1960.

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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе
Источник Opta
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