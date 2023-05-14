Франция14 мая 2023, 10:29 | Обновлено 14 мая 2023, 10:36
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Мбаппе повторил достижение француза Сизовски 63-летней давности
Игрок «ПСЖ» удерживает завидную результативность
14 мая 2023, 10:29 | Обновлено 14 мая 2023, 10:36
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Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0) оформил дубль. Тем самым, он довел счет своим голам в Лиге 1 этого сезона до 26-ти в 31 проведенном матче.
Мбаппе стал вторым после Второй мировой войны французом, который забивал не менее 25 голов в четырех сезонах чемпионата Франции подряд (ранее – в чемпионатах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022).
Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1958/1959 и 1959/1960.
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