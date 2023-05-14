ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ разгромил Аяччо на пути к чемпионству
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В матче 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома обыграл «Аяччо» со счетом 5:0.
Дубль оформил Килиан Мбаппе. Также голы у парижан забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими, плюс автогол провел игрок «Аяччо» Мохамед Юссуф. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел весь матч.
На 77-й минуте Ашраф Хакими был удален за неспортивное поведение. Вскоре составы уравнялись, когда красную карточку получил Тома Мангани.
«ПСЖ» набрал 81 очко и лидирует в Ла Лиге. «Аяччо» находится на 18-й позиции (23 балла).
Лига 1. 35-й тур, 13 мая
ПСЖ – Аяччо – 5:0
Голы: Фабиан Руис, 22, Хакими, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (автогол)
События матча
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