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  4. ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ разгромил Аяччо на пути к чемпионству
Чемпионат Франции
ПСЖ
13.05.2023 22:00 – FT 5 : 0
Аяччо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 мая 2023, 02:05 | Обновлено 14 мая 2023, 02:17
180
0

ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ разгромил Аяччо на пути к чемпионству

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Франции

14 мая 2023, 02:05 | Обновлено 14 мая 2023, 02:17
180
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ разгромил Аяччо на пути к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома обыграл «Аяччо» со счетом 5:0.

Дубль оформил Килиан Мбаппе. Также голы у парижан забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими, плюс автогол провел игрок «Аяччо» Мохамед Юссуф. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел весь матч.

На 77-й минуте Ашраф Хакими был удален за неспортивное поведение. Вскоре составы уравнялись, когда красную карточку получил Тома Мангани.

«ПСЖ» набрал 81 очко и лидирует в Ла Лиге. «Аяччо» находится на 18-й позиции (23 балла).

Лига 1. 35-й тур, 13 мая

ПСЖ – Аяччо – 5:0

Голы: Фабиан Руис, 22, Хакими, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (автогол)

События матча

80’
Тома Мангани (Аяччо) получает красную карточку.
77’
Ашраф Хакими (ПСЖ) получает красную карточку.
73’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохамед Юссуф (Аяччо).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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