ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ разгромил Аяччо на пути к чемпионству

В матче 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома обыграл «Аяччо» со счетом 5:0.

Дубль оформил Килиан Мбаппе. Также голы у парижан забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими, плюс автогол провел игрок «Аяччо» Мохамед Юссуф. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел весь матч.

На 77-й минуте Ашраф Хакими был удален за неспортивное поведение. Вскоре составы уравнялись, когда красную карточку получил Тома Мангани.

«ПСЖ» набрал 81 очко и лидирует в Ла Лиге. «Аяччо» находится на 18-й позиции (23 балла).

Лига 1. 35-й тур, 13 мая

ПСЖ – Аяччо – 5:0

Голы: Фабиан Руис, 22, Хакими, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (автогол)