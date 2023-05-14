Украина. Вторая лига14 мая 2023, 09:45 | Обновлено 14 мая 2023, 09:46
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Васт – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 15:00 видеотрансляцию матча Второй лиги
14 мая 2023, 09:45 | Обновлено 14 мая 2023, 09:46
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14 мая проходит поединок 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 16-й тур, 14 мая
15:00. Васт – Хуст
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