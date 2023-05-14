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Чемпионат Украины
Васт
14.05.2023 15:00 - : -
Хуст
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Украина. Вторая лига
14 мая 2023, 09:45 | Обновлено 14 мая 2023, 09:46
15
0

Васт – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 15:00 видеотрансляцию матча Второй лиги

14 мая 2023, 09:45 | Обновлено 14 мая 2023, 09:46
15
0
Васт – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Хуст

14 мая проходит поединок 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 16-й тур, 14 мая

15:00. Васт – Хуст

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Хуст Васт Николаев
Источник Sport.ua
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