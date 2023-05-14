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  4. Анчелотти ответил Гвардиоле на его жалобы насчет календаря
Испания
14 мая 2023, 09:31 | Обновлено 14 мая 2023, 09:35
472
0

Анчелотти ответил Гвардиоле на его жалобы насчет календаря

Итальянец согласил с испанским коллегой

14 мая 2023, 09:31 | Обновлено 14 мая 2023, 09:35
472
0
Анчелотти ответил Гвардиоле на его жалобы насчет календаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти (справа)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который ранее сетовал на сложный календарь игр у его команды.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не идеальный, вот и все. Слишком много игр для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первый матч во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – заявил Анчелотти.

Напомним, 17 мая «Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в Англии в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча команд, состоявшаяся в Мадриде, завершилась вничью 1:1.

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Лига чемпионов Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Реал Манчестер Сити Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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