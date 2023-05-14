Анчелотти ответил Гвардиоле на его жалобы насчет календаря
Итальянец согласил с испанским коллегой
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который ранее сетовал на сложный календарь игр у его команды.
«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не идеальный, вот и все. Слишком много игр для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первый матч во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – заявил Анчелотти.
Напомним, 17 мая «Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в Англии в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча команд, состоявшаяся в Мадриде, завершилась вничью 1:1.
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