Анчелотти ответил Гвардиоле на его жалобы насчет календаря

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал ответ наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который ранее сетовал на сложный календарь игр у его команды.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не идеальный, вот и все. Слишком много игр для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первый матч во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – заявил Анчелотти.

Напомним, 17 мая «Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в Англии в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча команд, состоявшаяся в Мадриде, завершилась вничью 1:1.