В чемпионате Франции известен второй неудачник сезона
Разочаровал «Аяччо»
В субботу, 13 мая, в матче 35-го тура чемпионата Франции клуб «Аяччо» потерпел на выезде поражение от «ПСЖ» со счетом 0:5. Эта неудача стала для гостей Лионеля Месси и Ко судьбоносной.
Проиграв, «Аяччо» лишился всех математических шансов на сохранение места в Лиге 1 на будущий сезон. Новую кампанию команда начнет в Лиге 2.
Ранее понижение в классе себе гарантировал клуб «Анже».
«Аяччо» в таблице чемпионата Франции занимает 18-е место с 23 очками после 35 матчей. Позицией выше идет «Нант», у которого 32 очка после 34 встреч. За «Аяччо» располагаются «Труа» (22 очка, 34 матча), у которого еще есть шансы спастись, а также уже вылетевший из Лиги 1 «Анже» (14 очков после 34 игр).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирондинцы» сыграли вничью с «Реалом Сосьедад»
В свой день рождения киевский клуб потерпел домашнее поражение