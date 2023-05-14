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  4. Овчаренко, обыграв дуэт без флага, завоевал парный трофей ITF в Сербии
ITF
14 мая 2023, 07:23 | Обновлено 14 мая 2023, 07:44
166
0

Овчаренко, обыграв дуэт без флага, завоевал парный трофей ITF в Сербии

В паре украинец выступал с Калином Йовановски из Македонии

14 мая 2023, 07:23 | Обновлено 14 мая 2023, 07:44
166
0
Овчаренко, обыграв дуэт без флага, завоевал парный трофей ITF в Сербии
БТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный титул на турнире ITF M25 в городе Куршумлия-Баня (Сербия).

Александр Овчаренко и Калин Йовановски из Македонии, сеяные под четвертым номером, обыграли в финале третью сеяную пару Андрей Чепелев / Николай Галяк (без флага) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), [10–5].

Для 21-летнего Александра Овчаренко это 3-й парный титул ITF в текущем сезоне и 7-й за карьеру, причем все трофеи были завоеваны на грунтовом покрытии.

А вот в одиночном разряде Овчаренко проиграл в полуфинале своему напарнику Калину Йовановски из Македонии со счетом 5:7, 2:6.

Забавно, что на предыдущей неделе Овчаренко тоже выиграл парный трофей в этом же сербском городе, но с другим партнером.

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ITF Куршумлия-Баня Александр Овчаренко Калин Йовановски Андрей Чепелев Николай Галяк
Источник Sport.ua
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