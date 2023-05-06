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  4. Шестой парный трофей в карьере. Овчаренко выиграл 15-тысячник в Сербии
ITF
06 мая 2023, 15:17 | Обновлено 06 мая 2023, 15:18
83
0

Шестой парный трофей в карьере. Овчаренко выиграл 15-тысячник в Сербии

Александр вместе с Хуаном Пабло Пасом стал чемпионом на соревнованиях в Куршумлийской Бане

06 мая 2023, 15:17 | Обновлено 06 мая 2023, 15:18
83
0
Шестой парный трофей в карьере. Овчаренко выиграл 15-тысячник в Сербии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M15 в Куршумлийской Бане (Сербия).

В финале соревнований украинец вместе с Хуаном Пабло Пасом (Аргентина) в двух сетах обыграл тандем Ррезарт Чунгу / Хади Хабиб.

ITF M15 Куршумлийска Баня. Пары. Грунт. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) – Ррезарт Чунгу (Черногория) / Хади Хабиб (Ливан) – 7:6 (7:5), 6:4

21-летний Овчаренко выиграл второй парный турнир ITF в этом году и шестой в карьере.

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Хуан Пабло Пас Александр Овчаренко
Источник Sport.ua
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