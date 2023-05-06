Шестой парный трофей в карьере. Овчаренко выиграл 15-тысячник в Сербии

Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M15 в Куршумлийской Бане (Сербия).

В финале соревнований украинец вместе с Хуаном Пабло Пасом (Аргентина) в двух сетах обыграл тандем Ррезарт Чунгу / Хади Хабиб.

ITF M15 Куршумлийска Баня. Пары. Грунт. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) – Ррезарт Чунгу (Черногория) / Хади Хабиб (Ливан) – 7:6 (7:5), 6:4

21-летний Овчаренко выиграл второй парный турнир ITF в этом году и шестой в карьере.