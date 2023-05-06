Шестой парный трофей в карьере. Овчаренко выиграл 15-тысячник в Сербии
Александр вместе с Хуаном Пабло Пасом стал чемпионом на соревнованиях в Куршумлийской Бане
Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M15 в Куршумлийской Бане (Сербия).
В финале соревнований украинец вместе с Хуаном Пабло Пасом (Аргентина) в двух сетах обыграл тандем Ррезарт Чунгу / Хади Хабиб.
ITF M15 Куршумлийска Баня. Пары. Грунт. Финал
Александр Овчаренко (Украина) / Хуан Пабло Пас (Аргентина) – Ррезарт Чунгу (Черногория) / Хади Хабиб (Ливан) – 7:6 (7:5), 6:4
21-летний Овчаренко выиграл второй парный турнир ITF в этом году и шестой в карьере.
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