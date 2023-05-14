Лидс – Ньюкасл – 2:2. Три пенальти за один матч. Видео голов и обзор

В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лидс» сумел отобрать очки у «Ньюкасла» (2:2). У гостей дубль с пенальти оформил Каллум Уилсон.

На 28-й минуте Патрик Бэмфорд из «Лидса» не реализовал пенальти.

АПЛ. 36-й тур

Лидс – Ньюкасл – 2:2

Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 – Уилсон 31 (пен), 60 (пен)

Удаление: Фирпо 90+1

Видеообзор матча