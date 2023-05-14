Англия14 мая 2023, 04:23 | Обновлено 14 мая 2023, 04:53
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Лидс – Ньюкасл – 2:2. Три пенальти за один матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
14 мая 2023, 04:23 | Обновлено 14 мая 2023, 04:53
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В субботу, 13 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лидс» сумел отобрать очки у «Ньюкасла» (2:2). У гостей дубль с пенальти оформил Каллум Уилсон.
На 28-й минуте Патрик Бэмфорд из «Лидса» не реализовал пенальти.
Читайте также:АПЛ. Лидс отобрал очки у Ньюкасла в матче с тремя пенальти
АПЛ. 36-й тур
Лидс – Ньюкасл – 2:2
Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 – Уилсон 31 (пен), 60 (пен)
Удаление: Фирпо 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’
Жуниор Фирпо (Лидс) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Лидс).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Эйлинг (Лидс).
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