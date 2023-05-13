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Лидс
13.05.2023 14:30 – FT 2 : 2
Ньюкасл
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Англия
13 мая 2023, 17:08 | Обновлено 13 мая 2023, 17:13
43
0

АПЛ. Лидс отобрал очки у Ньюкасла в матче с тремя пенальти

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве

13 мая 2023, 17:08 | Обновлено 13 мая 2023, 17:13
43
0
АПЛ. Лидс отобрал очки у Ньюкасла в матче с тремя пенальти
ФК Ньюкасл

«Лидс» в стартовом матче 36-го тура АПЛ дома сумел отобрать очки у «Ньюкасла» – ничья 2:2. Дубль с пенальти на счету Каллума Уилсона.

«Ньюкасл» после этой ничьи набрал 66 очков и удерживает третье место в турнирной таблице. «Лидс» с 31 баллом остается в зоне вылета – 18-е место.

АПЛ. 36-й тур

«Лидс» – «Ньюкасл» – 2:2
Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 – Уилсон 31, 60 (оба – с пенальти)

Удаление: Фирпо 90+1

На 28-й минуте Бэмфорд (Лидс) не реализовался пенальти.

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Лидс Ньюкасл Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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