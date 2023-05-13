АПЛ. Лидс отобрал очки у Ньюкасла в матче с тремя пенальти

«Лидс» в стартовом матче 36-го тура АПЛ дома сумел отобрать очки у «Ньюкасла» – ничья 2:2. Дубль с пенальти на счету Каллума Уилсона.

«Ньюкасл» после этой ничьи набрал 66 очков и удерживает третье место в турнирной таблице. «Лидс» с 31 баллом остается в зоне вылета – 18-е место.

АПЛ. 36-й тур

«Лидс» – «Ньюкасл» – 2:2

Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 – Уилсон 31, 60 (оба – с пенальти)

Удаление: Фирпо 90+1

На 28-й минуте Бэмфорд (Лидс) не реализовался пенальти.