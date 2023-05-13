Англия13 мая 2023, 17:08 | Обновлено 13 мая 2023, 17:13
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АПЛ. Лидс отобрал очки у Ньюкасла в матче с тремя пенальти
Хозяева заканчивали матч в меньшинстве
13 мая 2023, 17:08 | Обновлено 13 мая 2023, 17:13
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«Лидс» в стартовом матче 36-го тура АПЛ дома сумел отобрать очки у «Ньюкасла» – ничья 2:2. Дубль с пенальти на счету Каллума Уилсона.
«Ньюкасл» после этой ничьи набрал 66 очков и удерживает третье место в турнирной таблице. «Лидс» с 31 баллом остается в зоне вылета – 18-е место.
АПЛ. 36-й тур
«Лидс» – «Ньюкасл» – 2:2
Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 – Уилсон 31, 60 (оба – с пенальти)
Удаление: Фирпо 90+1
На 28-й минуте Бэмфорд (Лидс) не реализовался пенальти.
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