13.05.2023 21:45 – FT 4 : 2
Испания14 мая 2023, 03:19 | Обновлено 14 мая 2023, 03:35
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ВИДЕО. Интер выиграл перестрелку у Сассуоло и поднялся в топ-3 Серии A
В матче 35-го тура чемпионата Италии было забито шесть голов
14 мая 2023, 03:19 | Обновлено 14 мая 2023, 03:35
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В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле обыграл «Сассуоло» со счетом 4:2.
У хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, также забил Лаутаро Мартинес, плюс автогол провел Руан Трессолди. У гостей голы забили Матеус Энрике и Давид Фраттези.
«Интер» вошел в топ-3 Серии А (66 очков). «Сассуоло» находится на 13-й позиции (44 очка).
Серия А. 35-й тур, 13 мая
Интер – Сассуоло – 4:2
Голы: Лукаку, 41, 89, Трессолди, 55 (автогол), Мартинес, 58 – Матеус Энрике, 63, Фраттези, 77
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Энрике (Сассуоло).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
55’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Руан (Сассуоло).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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