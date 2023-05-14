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Чемпионат Италии
Интер Милан
13.05.2023 21:45 – FT 4 : 2
Сассуоло
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Испания
14 мая 2023, 03:19 | Обновлено 14 мая 2023, 03:35
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0

ВИДЕО. Интер выиграл перестрелку у Сассуоло и поднялся в топ-3 Серии A

В матче 35-го тура чемпионата Италии было забито шесть голов

14 мая 2023, 03:19 | Обновлено 14 мая 2023, 03:35
29
0
ВИДЕО. Интер выиграл перестрелку у Сассуоло и поднялся в топ-3 Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле обыграл «Сассуоло» со счетом 4:2.

У хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, также забил Лаутаро Мартинес, плюс автогол провел Руан Трессолди. У гостей голы забили Матеус Энрике и Давид Фраттези.

«Интер» вошел в топ-3 Серии А (66 очков). «Сассуоло» находится на 13-й позиции (44 очка).

Серия А. 35-й тур, 13 мая

Интер – Сассуоло – 4:2

Голы: Лукаку, 41, 89, Трессолди, 55 (автогол), Мартинес, 58 – Матеус Энрике, 63, Фраттези, 77

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Энрике (Сассуоло).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
55’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Руан (Сассуоло).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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