ВИДЕО. Интер выиграл перестрелку у Сассуоло и поднялся в топ-3 Серии A

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле обыграл «Сассуоло» со счетом 4:2.

У хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, также забил Лаутаро Мартинес, плюс автогол провел Руан Трессолди. У гостей голы забили Матеус Энрике и Давид Фраттези.

«Интер» вошел в топ-3 Серии А (66 очков). «Сассуоло» находится на 13-й позиции (44 очка).

Серия А. 35-й тур, 13 мая

Интер – Сассуоло – 4:2

Голы: Лукаку, 41, 89, Трессолди, 55 (автогол), Мартинес, 58 – Матеус Энрике, 63, Фраттези, 77

Видеообзор матча