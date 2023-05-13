Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи

Состоялись еще два матча 35-го тура чемпионата Италии.

«Милан» не выезде проиграл «Специи», а «Интер» едва не упустил преимущество в три гола в матче с «Сассуоло».

Отметим, что «Интер» и «Милан» сразятся между собой во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов 16 мая. В первой встрече выиграл «Интернационале» (2:0).

Чемпионат Италии. 35-й тур

«Специя» – «Милан» – 2:0

Голы: Висьневски (75), Эспозито (85).

«Интер» – «Сассуоло» – 4:2

Голы: Лукаку (41, 89), автогол Руан (55), Мартинес (58) – Матеус Энрике (63), Фраттези (77).

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