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Чемпионат Италии
Интер Милан
13.05.2023 21:45 – FT 4 : 2
Сассуоло
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Италия
13 мая 2023, 23:40 |
168
0

Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи

«Интернационале» поднялся на третью строчку в турнирной таблице

13 мая 2023, 23:40 |
168
0
Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи
ФК Интер Милан

Состоялись еще два матча 35-го тура чемпионата Италии.

«Милан» не выезде проиграл «Специи», а «Интер» едва не упустил преимущество в три гола в матче с «Сассуоло».

Отметим, что «Интер» и «Милан» сразятся между собой во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов 16 мая. В первой встрече выиграл «Интернационале» (2:0).

Чемпионат Италии. 35-й тур

«Специя» – «Милан» – 2:0
Голы: Висьневски (75), Эспозито (85).

«Интер» – «Сассуоло» – 4:2
Голы: Лукаку (41, 89), автогол Руан (55), Мартинес (58) – Матеус Энрике (63), Фраттези (77).

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чемпионат Италии по футболу Специя Милан Интер Милан Сассуоло
Источник Sport.ua
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