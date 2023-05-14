В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить арбитр Анатолий Абдула из Харькова.

Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports, а также на ОТТ-платформе и YouTube-канале транслятора.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» - «Ворскла».