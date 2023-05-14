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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 01:37 | Обновлено 14 мая 2023, 01:38
16
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Ворскла

14 мая в 13:00 начнется матч 26 тура УПЛ

14 мая 2023, 01:37 | Обновлено 14 мая 2023, 01:38
16
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Ворскла
УПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить арбитр Анатолий Абдула из Харькова.

Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports, а также на ОТТ-платформе и YouTube-канале транслятора.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» - «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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