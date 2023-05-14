В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 14:00.

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«Верес» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».