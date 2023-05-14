14.05.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига14 мая 2023, 05:25 | Обновлено 14 мая 2023, 05:40
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Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 14:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги
14 мая 2023, 05:25 | Обновлено 14 мая 2023, 05:40
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В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Верес» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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