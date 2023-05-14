Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Верес
14.05.2023 14:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 05:25 | Обновлено 14 мая 2023, 05:40
128
0

Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 14:00 поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги

14 мая 2023, 05:25 | Обновлено 14 мая 2023, 05:40
128
0
Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

📺 Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист – Заря. Текстовая трансляция матча
Львов – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Металлист – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швеция выиграла Евровидение 2023 в Ливерпуле. Украина – на шестой позиции
Война | 14 мая 2023, 02:23 6
Швеция выиграла Евровидение 2023 в Ливерпуле. Украина – на шестой позиции
Швеция выиграла Евровидение 2023 в Ливерпуле. Украина – на шестой позиции

Украинский коллектив TVORCHI выступил на конкурсе с песней Heart of Steel

Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Футбол | 13 мая 2023, 18:54 46
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру

Президент «Ингульца» обещал «треснуть» донецкую команду, но не получилось

Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Футбол | 13.05.2023, 15:54
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор
Футбол | 14.05.2023, 03:45
Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор
Челси – Ноттингем – 2:2. Дубли Стерлинга и Авонийи. Видео голов и обзор
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Война | 13.05.2023, 12:25
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
12.05.2023, 19:17 1
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
13.05.2023, 08:52 8
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
13.05.2023, 08:45 14
Футбол
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
12.05.2023, 18:47
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности